ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР девять раз за сутки

Луганск, 8 декабря. ВСУ за последние сутки девять раз открывали огонь по территории Луганской народной республики, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Обстрелу украинских силовиков подверглись населенные пункты Калиново, Калиновка, Желтое, Логвиново и район КПП «Станица Луганская». Всего за сутки ВСУ выпустили более 170 снарядов и мин, при обстреле силовики использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, пишет РИА Новости.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, Киев ведет военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик с весны 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор жертвами вооруженного конфликта в Донбассе, по данным ООН, стали больше 10 тысяч человек. Несмотря на попытки международного сообщества урегулировать ситуацию, для чего, в частности, были подписаны минские соглашения, ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня.