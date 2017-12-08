Эксперты назвали причины первого в истории снижения цен на продукты в ноябре

Москва, 08 декабря. Стали известны причины первого в истории российской экономики снижения цен на продукты питания в последний осенний месяц.

«Еще никогда у нас не было сезонно очищенного снижения цен на продовольствие в ноябре. Но этот год в принципе у нас отличается дефляцией. Снижение цен на продовольственные товары в ноябре объясняется не только хорошим урожаем и запасами, но и сдвигом сезонности на пару месяцев из-за холодов в начале лета», — заявил «Известиям» Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

В свою очередь эксперты министерства экономического развития связывают ноябрьское снижение цен не только с хорошим урожаем и сдвигом сезонности, но и высоким уровнем отечественного производства и стабильностью курса рубля.

«Все-таки мы сейчас производим больше, чем реально нужно людям. Этим и объясняется дефляция. Мы уперлись в ограниченный потребительский спрос. Рынки выглядят немного депрессивно», — в свою очередь заявил изданию Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Добавим, что в России в 2017-м ожидается еще один экономический рекорд — по последнему прогнозу министра экономического развития Максима Орешкина, годовая инфляция может составить 2,5–2,8%.