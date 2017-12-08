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Не зря я в кинотеатре заснул: соцсети обсуждают рейтинг худших фильмов года
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    Не зря я в кинотеатре заснул: соцсети обсуждают рейтинг худших фильмов года

    7:49  8 Декабря 2017  /обновлено: 7:49  08 Декабря 2017
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    В Сети обсудили худшие фильмы года

    Москва, 8 декабря. Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг худших фильмов 2017 года. Лидером антирейтинга стала пятая часть «Трансформеров». В Сети обсудили список.

    Картину Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь» назвали «дном бочки с ядом» и заявили, что, по их мнению, фильма будто не касалась рука человека. На второй строчке рейтинга оказалась лента по мотивам цикла романов Стивена Кинга «Темная башня», на третьем – «На пятьдесят оттенков темнее». Также в топ-10 худших фильмов года попали «Эмоджи», «Субурбикон», «Здравствуй, папа, Новый год! 2», «Валериан и город тысячи планет», «Между нами горы» и «Мумия».

    Пользователи Сети обсудили рейтинг, во многом согласившись с зарубежными кинокритиками.

    «Не зря я в кинотеатре тогда заснул!» — написал о «Трансформерах» Федор Иваница.

    В свою очередь Alex отметил, что, несмотря на оценки критиков, «мерзких» Трансформеров» «все равно все посмотрят».

    Пользователь под ником Spica Antares назвала рейтинг кинокритиков объективным.

    «Что ж, весьма объективный взгляд от RS. За лидера не скажу- не смотрела, но отзывы слышала и читала; по всем «Оттенкам серого» в свое время хватило чтения первой части трилогии, а из того, что видела – «Темная Башня», «Валериан» и «Мумия» — это провал и в особенности да, «Темная Башня», — написала она, предположив, что «Темную башню» обязательно переснимут через некоторое время.

    Впрочем, нашлись у рейтинга и свои критики.

    «В худшие фильмы года попали «Трансформеры: последний рыцарь» и «Мумия»? Это кто вообще так голосовал…?» — задался вопросом @SmIrNyGa.

    В свою очередь Игорь Штайнбахт защитил «Валериана», похвалив картину за киноэффекты.

    В то же время за звание самого скандального фильма в российском прокате может побороться картина Алексея Учителя «Матильда», против проката которой неоднократно выступали представители общественности и ряд политических деятелей, среди которых депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Напомним, в итоге лента все-таки вышла в прокат. 

    Автор: Алексей Громов
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    #кино #рейтинг #соцсети
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