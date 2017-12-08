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Украина
«Нужно нейтрализовать»: русскоязычным украинцам отказали в праве на существование
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    «Нужно нейтрализовать»: русскоязычным украинцам отказали в праве на существование

    7:40  8 Декабря 2017  /обновлено: 7:40  08 Декабря 2017
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    «Нужно нейтрализовать»: русскоязычным украинцам отказали в праве на существование

    Киев, 8 декабря. Экс-депутат Верховной рады Украины от ВО «Свобода» Ирина Фарион заявила, что русскоязычных украинцев необходимо «нейтрализовать».

    Как передает газета «Вести», она указала на то, что в Конституции Украины нет строк, где написано, что русскоязычное население имеет право на существование.

    Фарион отметила: ей «нет дела до людей, которые хвастаются, что они трофей Путин». Она добавила, что ее задача при этом «их нейтрализовать». По ее словам, нужно лишить этих людей возможности получать образование и работать. Как считает экс-депутат, «тогда они защебечут на украинском языке на следующий день».

    Также политик посоветовала русскоязычным украинцам ехать на заработки в США, Польшу или Чехию, а также купить билет в Россию. Как подчеркнула Фарион, «русскоязычность на Украине — это клеймо оккупанта».

    Как ранее передавал телеканал «360», СМИ стало известно о возможном разрыве дипломатических отношений между Киевом и Москвой.

    «Нужно нейтрализовать»: русскоязычным украинцам отказали в праве на существование

    Автор: Алия Садыкова
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    #украина #русский язык
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