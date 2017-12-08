Госдума хочет принять заявление о невмешательстве политики в олимпийское движение

Москва, 8 декабря. Депутаты ГД РФ намерены принять заявление, в котором выразят несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2018 года.

На пленарном заседании планируется заслушать доклад первого вице-спикера, президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова о решениях МОК по российским спортсменам, а также рассмотреть проект заявления Госдумы «О недопустимости нарушения основополагающих принципов олимпизма», передает газета «Известия».

Отстранение спортсменов от международных соревнований наносит непоправимый ущерб спорту, а лишение российской сборной флага и гимна нарушает принципы Олимпийской хартии, говорится в проекте документа. Решение Комитета окажет влияние на судьбы молодых спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на Играх, и они не должны отвечать за допущенные ранее нарушения и чувствовать себя изгоями без национальной идентификации, считают депутаты.

Парламентарии подчеркивают, что нарушение антидопинговых правил недопустимо, а проведение независимого и надежного допинг-контроля — обязательно. Россия продолжит предпринимать активные шаги по формированию прозрачной нормативной базы. Принятые исполкомом МОКа решения считают «не отражающими реального положения дел в российском спорте и нарушающими права российских спортсменов».

Президент Федерации керлинга, член комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил, что вице-премьеру Виталию Мутко и министру спорта Павлу Колобкову уже дано поручение «разработать план поддержки спортсменов, которые поедут на Олимпиаду».