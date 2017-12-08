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Политика
Госдума хочет принять заявление о невмешательстве политики в олимпийское движение
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    Госдума хочет принять заявление о невмешательстве политики в олимпийское движение

    7:36  8 Декабря 2017
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    Госдума хочет принять заявление о невмешательстве политики в олимпийское движение

    Москва, 8 декабря. Депутаты ГД РФ намерены принять заявление, в котором выразят несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде 2018 года.

    На пленарном заседании планируется заслушать доклад первого вице-спикера, президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова о решениях МОК по российским спортсменам, а также рассмотреть проект заявления Госдумы «О недопустимости нарушения основополагающих принципов олимпизма», передает газета «Известия».

    Отстранение спортсменов от международных соревнований наносит непоправимый ущерб спорту, а лишение российской сборной флага и гимна нарушает принципы Олимпийской хартии, говорится в проекте документа. Решение Комитета окажет влияние на судьбы молодых спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на Играх, и они не должны отвечать за допущенные ранее нарушения и чувствовать себя изгоями без национальной идентификации, считают депутаты. 

    Парламентарии подчеркивают, что нарушение антидопинговых правил недопустимо, а проведение независимого и надежного допинг-контроля — обязательно. Россия продолжит предпринимать активные шаги по формированию прозрачной нормативной базы. Принятые исполкомом МОКа решения считают «не отражающими реального положения дел в российском спорте и нарушающими права российских спортсменов».

    Президент Федерации керлинга, член комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) заявил, что вице-премьеру Виталию Мутко и министру спорта Павлу Колобкову уже дано поручение «разработать план поддержки спортсменов, которые поедут на Олимпиаду».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #госдума #ои-2018 #олимпиада-2018
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