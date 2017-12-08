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NASA выложило в Сеть снимки космической туманности в созвездии Карина
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    NASA выложило в Сеть снимки космической туманности в созвездии Карина

    7:25  8 Декабря 2017  /обновлено: 7:25  08 Декабря 2017
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    NASA выложило в Сеть снимки космической туманности в созвездии Карина

    Вашингтон, 8 декабря. Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в США опубликовали в Сети снимки большой космической туманности в созвездии Карина.

    Как пишут американские СМИ, на фотографиях, предоставленных NASA, видна туманность в созвездии Карина с образовавшимся пылевым столбом. Эксперты рассказали, что изображения получены телескопом «Хаббл» еще в 2014 году.  

    Как ранее писало издание «URA.ru», астронавты NASA выполнили важную миссию. Ренди Брезник и Джозеф Акаба за шесть часов провели работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию.

    NASA выложило в Сеть снимки космической туманности в созвездии Карина

    Автор: Алия Садыкова
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    #nasa
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