NASA выложило в Сеть снимки космической туманности в созвездии Карина

Вашингтон, 8 декабря. Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в США опубликовали в Сети снимки большой космической туманности в созвездии Карина.

Как пишут американские СМИ, на фотографиях, предоставленных NASA, видна туманность в созвездии Карина с образовавшимся пылевым столбом. Эксперты рассказали, что изображения получены телескопом «Хаббл» еще в 2014 году.

Как ранее писало издание «URA.ru», астронавты NASA выполнили важную миссию. Ренди Брезник и Джозеф Акаба за шесть часов провели работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию.