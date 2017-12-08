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Папа Римский Франциск призвал поменять текст молитвы «Отче наш»
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    Папа Римский Франциск призвал поменять текст молитвы «Отче наш»

    7:14  8 Декабря 2017  /обновлено: 7:14  08 Декабря 2017
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    Папа Римский Франциск призвал поменять текст молитвы «Отче наш»

    Ватикан, 8 декабря. Папа Римский Франциск заявил, что в текст молитвы «Отче наш» нужно внести корректировки.

    Как передает Daily Mail, понтифик отметил, что ему не нравятся некоторые строчки молитвы при переводе на английский язык и на несколько других языков. При переводе на эти языки, по словам папы Римского, искажается смысл молитвы. В частности, верующие могут прийти к выводу, что «Бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет».

    По мнению понтифика, согласно этим строчкам, «Бог провоцирует на искушение», чего, по его словам, не может быть.

    В качестве примера Франциск привел текст молитвы на французском языке. Эту строчку подкорректировали как «не позволь нам поддаться искушению».

    Ранее Газета.ru писала, что папа Римский отказался от бронированного папамобиля. 

    Папа Римский Франциск призвал поменять текст молитвы «Отче наш»

    Автор: Алия Садыкова
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    #ватикан #папа
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