Папа Римский Франциск призвал поменять текст молитвы «Отче наш»

Ватикан, 8 декабря. Папа Римский Франциск заявил, что в текст молитвы «Отче наш» нужно внести корректировки.

Как передает Daily Mail, понтифик отметил, что ему не нравятся некоторые строчки молитвы при переводе на английский язык и на несколько других языков. При переводе на эти языки, по словам папы Римского, искажается смысл молитвы. В частности, верующие могут прийти к выводу, что «Бог выбирает, ввести ли нас во искушение или нет».

По мнению понтифика, согласно этим строчкам, «Бог провоцирует на искушение», чего, по его словам, не может быть.

В качестве примера Франциск привел текст молитвы на французском языке. Эту строчку подкорректировали как «не позволь нам поддаться искушению».

Ранее Газета.ru писала, что папа Римский отказался от бронированного папамобиля.