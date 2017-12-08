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Чайка назвал сумму причиненного коррупционерами России ущерба
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    Чайка назвал сумму причиненного коррупционерами России ущерба

    7:01  8 Декабря 2017  /обновлено: 7:01  08 Декабря 2017
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    Чайка назвал сумму причиненного коррупционерами России ущерба

    Москва, 8 декабря. За три года коррупционные преступления в России принесли материальный ущерб в размере 148 миллиардов рублей.

    Об этом рассказала генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

    Как отметил Чайка, возместить при этом удалось лишь 60% этой суммы. Размер изъятого и арестованного имущества составил 78 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсантъ», добровольно погасили ущерб в размере 11 миллиардов рублей.

    Как пишет Газета.ru, с 2014 года в стране зарегистрировано 122 тысяч коррупционных преступлений.

    Чайка назвал сумму причиненного коррупционерами России ущерба

    Автор: Алия Садыкова
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    #коррупция #взятка
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