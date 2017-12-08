Чайка назвал сумму причиненного коррупционерами России ущерба

Москва, 8 декабря. За три года коррупционные преступления в России принесли материальный ущерб в размере 148 миллиардов рублей.

Об этом рассказала генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Как отметил Чайка, возместить при этом удалось лишь 60% этой суммы. Размер изъятого и арестованного имущества составил 78 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсантъ», добровольно погасили ущерб в размере 11 миллиардов рублей.

Как пишет Газета.ru, с 2014 года в стране зарегистрировано 122 тысяч коррупционных преступлений.