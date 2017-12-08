Доноров органов в России будут искать в соцсетях

Москва, 8 декабря. Минздрав России начал кампанию по популяризации посмертного донорства.

Как пишет газета «Известия», ведомство начнет популяризировать идею донорства органов для трансплантации в социальных сетях. Согласно данным министерства, сейчас пересадку разных органов ожидают 5 тысяч человек.

Как считают специалисты, развитие трансплантологии в России тормозит негативное отношение населения к посмертному донорству.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что подготовлен законопроект, который позволит изменить ситуацию с донорством. Он также направлен на информирование граждан о донорстве органов в целях трансплантации.