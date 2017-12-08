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Россия
Доноров органов в России будут искать в соцсетях
Россия
Доноров органов в России будут искать в соцсетях
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    Доноров органов в России будут искать в соцсетях

    6:51  8 Декабря 2017  /обновлено: 6:51  08 Декабря 2017
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    Доноров органов в России будут искать в соцсетяхМосква, 8 декабря. Минздрав России начал кампанию по популяризации посмертного донорства.

    Как пишет газета «Известия», ведомство начнет популяризировать идею донорства органов для трансплантации в социальных сетях. Согласно данным министерства, сейчас пересадку разных органов ожидают 5 тысяч человек.

    Как считают специалисты, развитие трансплантологии в России тормозит негативное отношение населения к посмертному донорству.

    Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что подготовлен законопроект, который позволит изменить ситуацию с донорством. Он также направлен на информирование граждан о донорстве органов в целях трансплантации.

    Доноров органов в России будут искать в соцсетях

    Автор: Алия Садыкова
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    #хирург #органы
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