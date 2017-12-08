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Председатель ВЭБ считает, что мир недооценивает проблему биткоина
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    Председатель ВЭБ считает, что мир недооценивает проблему биткоина

    7:04  8 Декабря 2017
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    Председатель ВЭБ считает, что мир недооценивает проблему биткоина

    Москва, 8 декабря. Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков заявил, что мир недооценивает проблему биткоина.

    По мнению Горькова, биткоин является большим вызовом мировому сообществу.

    «Биткоин возник потому, что нужно было как-то финансировать стартапы. Это не подтвержденная, не обеспеченная ничем субстанция. Но имеющая несколько эффектов. Это средство платежа международного характера, не контролируемое никем и построенное на доверии», — пояснил Горьков, добавив, что объем операций по биткоину превышает объем операций на Московской бирже.

    В материале газеты «Известия» также говорится, что для решения этой проблемы нужна совместная позиция мирового сообщества.

    Ранее Газета.ру сообщала, что максимум курса биткоина достиг $18 353.40. Таким образом стоимость криптовалюты выросла более чем на $1000 с вечера 7 декабря.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сергей горьков #биткоин #вэб
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