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Минздрав РФ выступил с идеей маркировать «здоровые» продукты питания
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    Минздрав РФ выступил с идеей маркировать «здоровые» продукты питания

    6:44  8 Декабря 2017  /обновлено: 6:44  08 Декабря 2017
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    Минздрав РФ выступил с идеей маркировать «здоровые» продукты питания

    Москва, 08 декабря. В российском министерстве здравоохранения выступили с идеей маркировать продукты питания по степени их полезности для человеческого организма.

    Как сообщают «Известия», сейчас данная концепция находится в аппарате правительства РФ, где должна пройти все соответствующие согласования в отраслевых министерствах и ведомствах.

    Если идея будет принята и реализована, то всем нам – потребителям в магазинах станет проще отличить, какие продукты питания «здоровые», «условно здоровые» и «не здоровые».

    К первой группе отнесут фрукты и овощи, мясо и птицу, рыбу и яйца, а также крупы. Во второй окажутся сушеные фрукты и сухие завтраки, полуфабрикаты и орехи, а также некоторые другие виды. В третью группу попадут шоколад и кондитерские изделия, энергетические батончики и напитки, а также алкогольная продукция.

    Кроме прочего, санитарные врачи уже отметили, что «для добровольной маркировки препятствий нет уже сейчас». При этом в Роспотребнадзоре предлагает альтернативную систему маркировки по типу «светофор» с использованием красного, желтого и зеленого цветов для обозначения полезности продукта.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #минздрав рф
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