Минздрав РФ выступил с идеей маркировать «здоровые» продукты питания

Москва, 08 декабря. В российском министерстве здравоохранения выступили с идеей маркировать продукты питания по степени их полезности для человеческого организма.

Как сообщают «Известия», сейчас данная концепция находится в аппарате правительства РФ, где должна пройти все соответствующие согласования в отраслевых министерствах и ведомствах.

Если идея будет принята и реализована, то всем нам – потребителям в магазинах станет проще отличить, какие продукты питания «здоровые», «условно здоровые» и «не здоровые».

К первой группе отнесут фрукты и овощи, мясо и птицу, рыбу и яйца, а также крупы. Во второй окажутся сушеные фрукты и сухие завтраки, полуфабрикаты и орехи, а также некоторые другие виды. В третью группу попадут шоколад и кондитерские изделия, энергетические батончики и напитки, а также алкогольная продукция.

Кроме прочего, санитарные врачи уже отметили, что «для добровольной маркировки препятствий нет уже сейчас». При этом в Роспотребнадзоре предлагает альтернативную систему маркировки по типу «светофор» с использованием красного, желтого и зеленого цветов для обозначения полезности продукта.