Усманов написал открытое письмо главе МОК

Москва, 8 декабря. Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Он также адресовал письмо вице-президентам и членам исполкома МОК.

Как отметил Усманов, он обращается к МОК как гражданин России, а также человек, который всю жизнь служил Олимпийским идеалам.

Как передает телеканал «Россия 24», он также добавил, что решение МОК отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпиаде в 2018 году ставит в неравные условия «чистых» спортсменов по сравнению со спортсменами других стран.

Как пишет Газета.ru, он также призвал МОК дать возможность «хотя бы победителям Олимпиады 2018 года» увидеть в небе «Пхенчхана флаг своей Родины».