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Спорт
Усманов написал открытое письмо главе МОК
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    Усманов написал открытое письмо главе МОК

    6:40  8 Декабря 2017  /обновлено: 6:40  08 Декабря 2017
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    Усманов написал открытое письмо главе МОКМосква, 8 декабря. Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Он также адресовал письмо вице-президентам и членам исполкома МОК.

    Как отметил Усманов, он обращается к МОК как гражданин России, а также человек, который всю жизнь служил Олимпийским идеалам.

    Как передает телеканал «Россия 24», он также добавил, что решение МОК отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпиаде в 2018 году ставит в неравные условия «чистых» спортсменов по сравнению со спортсменами других стран.

    Как пишет Газета.ru, он также призвал МОК дать возможность «хотя бы победителям Олимпиады 2018 года» увидеть в небе «Пхенчхана флаг своей Родины». 

    Усманов написал открытое письмо главе МОК

    Автор: Алия Садыкова
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