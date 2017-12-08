Горбачев озвучил вариант решения проблемы с договором о РСМД

Москва, 8 декабря. Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что существующие проблемы по контролю соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) можно решить с помощью политической воли.

По словам Горбачева, именно политика должна сказать свое веское слово.

«При наличии доброй воли возникшие проблемы контроля, я уверен, можно решить. Ясно, что у этой проблемы есть не только техническая, но и, прежде всего, политическая сторона», — цитирует его РИА Новости.

Также он подчеркнул, что сложившаяся ситуация связана с общим состоянием отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин ответил на упреки американской стороны в адрес России о якобы нарушении договора РСМД, указав на его прямое нарушение со стороны США.