Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Стало известно, когда в Приморском крае закончатся морозы
Россия
СМИ сообщили, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ сообщили, кто может возглавить предвыборный штаб Путина

    6:30  8 Декабря 2017  /обновлено: 6:30  08 Декабря 2017
    32

    СМИ сообщили, кто может возглавить предвыборный штаб Путина

    Москва, 08 декабря. Сразу после заявления Владимира Путина о желании участвовать в президентских выборах 2018 года, появилось множество догадок, кто сможет возглавить предвыборный штаб действующего президента.

    Так, по данным газеты «Коммерсантъ», в руководители предвыборного штаба пророчат только двоих. Источники издания сообщают, что это будет или глава администрации президента Антон Вайно, или его первый заместитель Сергей Кириенко.

    СМИ сообщили, кто может возглавить предвыборный штаб Путина

    «При этом обсуждается, что в штабе также будут кураторы нескольких направлений — например, экономист, специалист по развитию гражданского сектора», — добавляет в публикации «Ъ».

    СМИ сообщили, кто может возглавить предвыборный штаб Путина

    При этом уточняется, что это только догадки, так как на настоящий момент предвыборный штаб еще не сформирован, и, соответственно, начальник штаба еще не назначен.

    СМИ сообщили, кто может возглавить предвыборный штаб Путина

    Как напоминает RT, в 2012 году, когда Владимир Путин избирался на третий президентский срок, его предвыборный штаб возглавлял режиссер Станислав Говорухин.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #сергей кириенко #станислав говорухин #антон вайно #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть