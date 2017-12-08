СМИ сообщили, кто может возглавить предвыборный штаб Путина

Москва, 08 декабря. Сразу после заявления Владимира Путина о желании участвовать в президентских выборах 2018 года, появилось множество догадок, кто сможет возглавить предвыборный штаб действующего президента.

Так, по данным газеты «Коммерсантъ», в руководители предвыборного штаба пророчат только двоих. Источники издания сообщают, что это будет или глава администрации президента Антон Вайно, или его первый заместитель Сергей Кириенко.

«При этом обсуждается, что в штабе также будут кураторы нескольких направлений — например, экономист, специалист по развитию гражданского сектора», — добавляет в публикации «Ъ».

При этом уточняется, что это только догадки, так как на настоящий момент предвыборный штаб еще не сформирован, и, соответственно, начальник штаба еще не назначен.

Как напоминает RT, в 2012 году, когда Владимир Путин избирался на третий президентский срок, его предвыборный штаб возглавлял режиссер Станислав Говорухин.

