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В плей-офф Лиги Европы сыграют сразу 4 клуба из России
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    В плей-офф Лиги Европы сыграют сразу 4 клуба из России

    6:16  8 Декабря 2017  /обновлено: 6:16  08 Декабря 2017
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    В плей-офф Лиги Европы сыграют сразу 4 клуба из России

    Москва, 08 декабря. Сразу четыре российских футбольных клуба пробились в плей-офф второго по значимости состязания старого света – Лигу Европы.

    Как сообщают «Известия», в 1/16 турнира сыграют три московские команды – «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, а также петербургский «Зенит». Жеребьевка первого раунда плей-офф запланирована на понедельник 11 декабря.

    Напомним, что клуб из северной столицы, а также железнодорожники заняли первые места в своих группах на первом этапе Лиги Европы, армейцы и красно-белые – стали третьими.

    При этом только московский «Спартак» проведет первый матч раунда 1/16 финала в родных стенах, а ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» начнут играть на полях своих соперников.

    Автор: Константин Терехов
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    #локомотив #зенит #цска #лига европы #спартак
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