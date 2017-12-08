В плей-офф Лиги Европы сыграют сразу 4 клуба из России

Москва, 08 декабря. Сразу четыре российских футбольных клуба пробились в плей-офф второго по значимости состязания старого света – Лигу Европы.

Как сообщают «Известия», в 1/16 турнира сыграют три московские команды – «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, а также петербургский «Зенит». Жеребьевка первого раунда плей-офф запланирована на понедельник 11 декабря.

Напомним, что клуб из северной столицы, а также железнодорожники заняли первые места в своих группах на первом этапе Лиги Европы, армейцы и красно-белые – стали третьими.

При этом только московский «Спартак» проведет первый матч раунда 1/16 финала в родных стенах, а ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» начнут играть на полях своих соперников.