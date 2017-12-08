РФ хочет предложить провести в Ливии нацдиалог по сирийскому образцу

Москва, 8 декабря. Глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме РФ Лев Деньгов заявил, что Россия намерена предложить провести конференцию национального ливийского диалога по образцу конгресса национального диалога Сирии.

«Несколько дней назад в Италии позитивно оценили инициативу России, отметили, что это уникальный формат общения. Почему бы не применить его в Ливии, учитывая, что мы уже выстроили диалог со всеми сторонами конфликта», — цитирует Деньгова газета «Известия».

Ранее Газета.ру сообщала, что глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов заявил, что России удалось выстроить позитивный диалог со всеми сторонами конфликта.