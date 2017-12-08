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РФ хочет предложить провести в Ливии нацдиалог по сирийскому образцу
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    РФ хочет предложить провести в Ливии нацдиалог по сирийскому образцу

    6:28  8 Декабря 2017
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    РФ хочет предложить провести в Ливии нацдиалог по сирийскому образцу

     

    Москва, 8 декабря. Глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме РФ Лев Деньгов заявил, что Россия намерена предложить провести конференцию национального ливийского диалога по образцу конгресса национального диалога Сирии.

    «Несколько дней назад в Италии позитивно оценили инициативу России, отметили, что это уникальный формат общения. Почему бы не применить его в Ливии, учитывая, что мы уже выстроили диалог со всеми сторонами конфликта», — цитирует Деньгова газета «Известия».

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов заявил, что России удалось выстроить позитивный диалог со всеми сторонами конфликта.

    Автор: Ирина Новикова
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    #ливия #рф #нацдиалог
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