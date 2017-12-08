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Экономика
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Украина
МВФ готов продолжать поддерживать Украину в борьбе с коррупцией
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    МВФ готов продолжать поддерживать Украину в борьбе с коррупцией

    6:00  8 Декабря 2017  /обновлено: 6:01  08 Декабря 2017
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    МВФ готов продолжать поддерживать Украину в борьбе с коррупцией

    Вашингтон, 08 декабря. Руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о том, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину в борьбе с коррупцией.

    Как передает «Газета.ru», заявление на тему было опубликовано по итогам состоявшегося телефонного разговора директора-распорядителя фонда и президента Украины Петра Порошенко.

    «Мы сошлись во мнении о необходимости сохранения независимости и повышения потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы также решили, что учреждение независимого Антикоррупционного суда станет важным дополнением к этим усилиям», — заявила Лагард.

    Глава Международного валютного фонда заверила украинского президента в том, что МВФ с другими «международными партнерами» продолжит поддерживать Киев  в борьбе с коррупцией.

    МВФ готов продолжать поддерживать Украину в борьбе с коррупцией

    Правда для этого необходимо активизировать проведение определенных реформ, которые, как считают в МВФ, «дальше укрепят потенциал украинской экономики и народа страны».
     

    Автор: Константин Терехов
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    #петр порошенко #украина #коррупция #кристин лагард #мвф
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