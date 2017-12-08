Вашингтон, 08 декабря. Руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о том, что МВФ готов продолжать поддерживать Украину в борьбе с коррупцией.

Как передает «Газета.ru», заявление на тему было опубликовано по итогам состоявшегося телефонного разговора директора-распорядителя фонда и президента Украины Петра Порошенко.

«Мы сошлись во мнении о необходимости сохранения независимости и повышения потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы также решили, что учреждение независимого Антикоррупционного суда станет важным дополнением к этим усилиям», — заявила Лагард.

Глава Международного валютного фонда заверила украинского президента в том, что МВФ с другими «международными партнерами» продолжит поддерживать Киев в борьбе с коррупцией.

Правда для этого необходимо активизировать проведение определенных реформ, которые, как считают в МВФ, «дальше укрепят потенциал украинской экономики и народа страны».

