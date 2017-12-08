Правозащитница высмеяла Киев за покупку некачественного угля

Киев, 8 декабря. Украинская правозащитница Татьяна Монтян высмеяла власти страны за покупку некачественного угля у Соединенных Штатов.

«Неужели американцы могли так грязно обмануть Украину», — написала Монтян на своей странице в Facebook.

Правозащитница также добавила, что после такого уже «не знает, что и думать».

Ранее сообщалось, что американский уголь оказался опасным для экологии и здоровья. Об этом журналистам рассказал бывший член Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

По словам Геруса, доля серы в антраците из США составляет 3,3%, что в три с половиной раза выше допустимого. При этом он подчеркнул, что использование подобного энергоносителя запрещено в Европе.

Ранее Газета.ру сообщала, что стоимость первой партии угля от американской компании Xcoal Energy & Resources обошлась украинской Центрэнерго в $100,7 за тонну с учетом фрахта.