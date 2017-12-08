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Общество
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Украина
Правозащитница высмеяла Киев за покупку некачественного угля
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    Правозащитница высмеяла Киев за покупку некачественного угля

    6:05  8 Декабря 2017
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    Правозащитница высмеяла Киев за покупку некачественного угля

    Киев, 8 декабря. Украинская правозащитница Татьяна Монтян высмеяла власти страны за покупку некачественного угля у Соединенных Штатов.

    «Неужели американцы могли так грязно обмануть Украину», — написала Монтян на своей странице в Facebook.

    Правозащитница также добавила, что после такого уже «не знает, что и думать».

    Ранее сообщалось, что американский уголь оказался опасным для экологии и здоровья. Об этом журналистам рассказал бывший член Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

    По словам Геруса, доля серы в антраците из США составляет 3,3%, что в три с половиной раза выше допустимого. При этом он подчеркнул, что использование подобного энергоносителя запрещено в Европе.

    Ранее Газета.ру сообщала, что стоимость первой партии угля от американской компании Xcoal Energy & Resources обошлась украинской Центрэнерго в $100,7 за тонну с учетом фрахта. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #украина #уголь #татьяна монтян
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