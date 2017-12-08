Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Чайка назвал сумму причиненного коррупционерами России ущерба
Весь мир
Патрульный самолет ВМС США совершил разведывательный полет у берегов Крыма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Патрульный самолет ВМС США совершил разведывательный полет у берегов Крыма

    5:46  8 Декабря 2017  /обновлено: 5:46  08 Декабря 2017
    136

    Патрульный самолет ВМС США совершил разведывательный полет у берегов Крыма

    Симферополь, 08 декабря. Патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет у берегов Крымского полуострова.

    Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, воздушное судно курсировало на высоте более 7,5 километров, при этом периодически подлетая к государственной морской границе России.

    Уточняется, что патрульный самолет, который ранее уже был замечен за попыткой разведки российских территорий, вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии.

    Патрульный самолет ВМС США совершил разведывательный полет у берегов Крыма

    Как напоминает URA.RU, P-8A Poseidon с бортовым номером 168998 почти две недели назад был перехвачен над акваторией Черного моря российским истребителем Су-30.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #вкс рф #крым #вмс сша #су-30 #p-8a poseidon
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть