Патрульный самолет ВМС США совершил разведывательный полет у берегов Крыма

Симферополь, 08 декабря. Патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет у берегов Крымского полуострова.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, воздушное судно курсировало на высоте более 7,5 километров, при этом периодически подлетая к государственной морской границе России.

Уточняется, что патрульный самолет, который ранее уже был замечен за попыткой разведки российских территорий, вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии.

Как напоминает URA.RU, P-8A Poseidon с бортовым номером 168998 почти две недели назад был перехвачен над акваторией Черного моря российским истребителем Су-30.