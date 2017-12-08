Ниже плинтуса: уровень поддержки Трампа упал до очередного минимума

Вашингтон, 08 декабря. Исследовательский центр Pew Research Center опубликовал свежие данные о поддержки населением деятельности президента США.

Как сообщают «Известия», в этом плане картина для хозяина Белого дома с каждым месяцем выглядит все мрачнее и мрачнее. Если в октябре у Дональда Трампа было 34% сторонников, то в ноябре их стало еще меньше.

Оказалось, что по итогам последнего осеннего месяца президента США поддерживают в его начинаниях уже 32% опрошенных. При этом не одобряют все то, что делает Трамп уже 63%.

Таким образом, экспертам остается гадать – будет ли зафиксирован очередной антирейтинг Трампа относительно же Трампа, так как рейтинг предшественника Барака Обамы никогда не опускался ниже 38%.

Добавим, что исследовательский центр Pew Research Center проводил очередной опрос о поддержки населением деятельности президента США с 29 ноября по 4 декабря среди 1500 совершеннолетних американцев.