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Весь мир
Ниже плинтуса: уровень поддержки Трампа упал до очередного минимума
Весь мир
Ниже плинтуса: уровень поддержки Трампа упал до очередного минимума
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    Ниже плинтуса: уровень поддержки Трампа упал до очередного минимума

    5:28  8 Декабря 2017  /обновлено: 5:28  08 Декабря 2017
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    Ниже плинтуса: уровень поддержки Трампа упал до очередного минимума

    Вашингтон, 08 декабря. Исследовательский центр Pew Research Center опубликовал свежие данные о поддержки населением деятельности президента США.

    Как сообщают «Известия», в этом плане картина для хозяина Белого дома с каждым месяцем выглядит все мрачнее и мрачнее. Если в октябре у Дональда Трампа было 34% сторонников, то в ноябре их стало еще меньше.

    Оказалось, что по итогам последнего осеннего месяца президента США поддерживают в его начинаниях уже 32% опрошенных. При этом не одобряют все то, что делает Трамп уже 63%.

    Таким образом, экспертам остается гадать – будет ли зафиксирован очередной антирейтинг Трампа относительно же Трампа, так как рейтинг предшественника Барака Обамы никогда не опускался ниже 38%.

    Ниже плинтуса: уровень поддержки Трампа упал до очередного минимума

    Добавим, что исследовательский центр Pew Research Center проводил очередной опрос о поддержки населением деятельности президента США с 29 ноября по 4 декабря среди 1500 совершеннолетних американцев.

    Автор: Константин Терехов
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    #барак обама #дональд трамп #сша
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