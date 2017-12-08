В России разработают новую многоразовую ракету

Москва, 8 декабря. Пресс-служба РКК «Энергия» сообщила о начале совместной с ракетно-космическим центром «Прогресс» разработке многоразовой ракеты.

Сообщается, что новая многоразовая ракета среднего класса будет разрабатываться одновременно с созданием ее одноразовой версии.

Отмечается, что унификация ракеты с одноразовым «Союзом-5» позволит запускать ее с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане.

В материале газеты «Известия» отмечается, что ракета должна будет совершать самостоятельную посадку, так же, как и ее американская предшественница.

Ранее Газета.ру сообщала, что новая модификация двигателя Merlin для ракетыносителя Falcon 9 взорвалась при проведении испытаний на полигоне компании SpaceX в американском штате Техас. По словам представителя SpaceX, авария не отразится на графике запусков ракеты-носителя Falcon 9.