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В России разработают новую многоразовую ракету
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    В России разработают новую многоразовую ракету

    5:46  8 Декабря 2017
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    В России разработают новую многоразовую ракету

    Москва, 8 декабря. Пресс-служба РКК «Энергия» сообщила о начале совместной с ракетно-космическим центром «Прогресс» разработке многоразовой ракеты.

    Сообщается, что новая многоразовая ракета среднего класса будет разрабатываться одновременно с созданием ее одноразовой версии.

    Отмечается, что унификация ракеты с одноразовым «Союзом-5» позволит запускать ее с Байконура, Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане.

    В материале газеты «Известия» отмечается, что ракета должна будет совершать самостоятельную посадку, так же, как и ее американская предшественница.

    Ранее Газета.ру сообщала, что новая модификация двигателя Merlin для ракетыносителя Falcon 9 взорвалась при проведении испытаний на полигоне компании SpaceX в американском штате Техас. По словам представителя SpaceX, авария не отразится на графике запусков ракеты-носителя Falcon 9.

    Автор: Ирина Новикова
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    #россия #ракета #falcon 9
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