Курс биткоина побил рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов

Москва, 08 декабря. Курс биткоина практически чуть ли не каждый час бьет новые рекорды и уже преодолел отметку в 18 тысяч долларов.

Как передает RT, если перевести эти показатели в российскую национальную валюту, то получается, что стоимость одного биткоина уже перевалила за 1 миллион рублей. И, судя по всему, это далеко не предел.

Напомним, что криптовалюта стала очень активно расти с начала прошлой недели, ежедневно прибавляя в цене. Единственный небольшой обвал имел место быть лишь 29 ноября.

