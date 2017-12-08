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Экономика
Курс биткоина побил рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов
Экономика
Курс биткоина побил рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов
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    Курс биткоина побил рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов

    5:09  8 Декабря 2017  /обновлено: 5:09  08 Декабря 2017
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    Курс биткоина побил рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов

    Москва, 08 декабря. Курс биткоина практически чуть ли не каждый час бьет новые рекорды и уже преодолел отметку в 18 тысяч долларов.

    Как передает RT, если перевести эти показатели в российскую национальную валюту, то получается, что стоимость одного биткоина уже перевалила за 1 миллион рублей. И, судя по всему, это далеко не предел.

    Напомним, что криптовалюта стала очень активно расти с начала прошлой недели, ежедневно прибавляя в цене. Единственный небольшой обвал имел место быть лишь 29 ноября.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #биткоин
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