Порошенко воодушевлен принятием госбюджета Украины на 2018 год

Киев, 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие Верховной радой государственного бюджета страны на 2018 год.

«Такого давно не бывало. До тридцать первого ещё 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала!» — говорится в сообщении украинского главы на его странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что развитие Украины можно заметить на дорогах. Также в стране с повышением минимального размера оплаты труда начинается восстановление уровня жизни.

«Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов», — добавил Порошенко.

Ранее Газета.ру сообщала, что Верховная Рада Украины приняла госбюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП.