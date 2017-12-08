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Украина
Порошенко воодушевлен принятием госбюджета Украины на 2018 год
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    Порошенко воодушевлен принятием госбюджета Украины на 2018 год

    5:22  8 Декабря 2017
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    Порошенко воодушевлен принятием госбюджета Украины на 2018 год

    Киев, 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие Верховной радой государственного бюджета страны на 2018 год.

    «Такого давно не бывало. До тридцать первого ещё 24 дня, а Верховная рада уже и за бюджет проголосовала!» — говорится в сообщении украинского главы на его странице в Facebook.

    Он также подчеркнул, что развитие Украины можно заметить на дорогах. Также в стране с повышением минимального размера оплаты труда начинается восстановление уровня жизни.

    «Стартует президентская инициатива реанимации сельской медицины, в амбулатории, ФАПы, скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов», — добавил Порошенко.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Верховная Рада Украины приняла госбюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП.

    Автор: Ирина Новикова
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    #петр порошенко #украина #госбюджет
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