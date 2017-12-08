Ивановича признали лучшим игроком матча «Зенит» — «Реал Сосьедад»

Санкт-Петербург, 8 декабря. УЕФА назвала защитника петербургского футбольного клуба «Зенит» серба Бранислава Ивановича лучшим игроком матча 6-го тура группового турнира против «Реал Сосьедад».

Отмечается, что при счете 1:1 Иванович забил гол красивым ударом через себя.

Ранее Газета.ру сообщала, что матч, прошедший в ночь на пятницу в Испании, закончился со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини заявил, что доволен матчем.