Госдума намерена ужесточить наказание для «телефонных террористов»

Москва, 8 декабря. Государственная дума РФ рассмотрит законопроект об ужесточении наказания для «телефонных террористов».

Сообщается, что документ внесли на рассмотрение палаты председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы комитетов по государственному строительству Павел Крашенинников и по безопасности Василий Пискарев.

В законопроекте указывается, что под «телефонным терроризмом» понимается «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей», говорится в материале Парламентской газеты.

Отмечается, что наказание за совершение подобного деяние может составить от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ранее Газета.ру сообщала, что волна ложных звонков о заминировании различных объектов прошла в России, начиная с 11 сентября текущего года.