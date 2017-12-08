Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Ниже плинтуса: уровень поддержки Трампа упал до очередного минимума
Общество
Госдума намерена ужесточить наказание для «телефонных террористов»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума намерена ужесточить наказание для «телефонных террористов»

    4:50  8 Декабря 2017
    38

    Госдума намерена ужесточить наказание для «телефонных террористов»

    Москва, 8 декабря. Государственная дума РФ рассмотрит законопроект об ужесточении наказания для «телефонных террористов».

    Сообщается, что документ внесли на рассмотрение палаты председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы комитетов по государственному строительству Павел Крашенинников и по безопасности Василий Пискарев.

    В законопроекте указывается, что под «телефонным терроризмом» понимается «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей», говорится в материале Парламентской газеты.

    Отмечается, что наказание за совершение подобного деяние может составить от 3 до 10 лет лишения свободы.

    Ранее Газета.ру сообщала, что волна ложных звонков о заминировании различных объектов прошла в России, начиная с 11 сентября текущего года.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #госдума рф #телефонный террорист
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть