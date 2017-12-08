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Украина
Украинская оппозиция раскритиковала принятый госбюджет на 2018 год
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    Украинская оппозиция раскритиковала принятый госбюджет на 2018 год

    4:04  8 Декабря 2017
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    Украинская оппозиция раскритиковала принятый госбюджет на 2018 год

    Киев, 8 декабря. Украинские оппозиционные депутаты назвали государственный бюджет страны на 2018 год, принятый парламентом страны, опасным для государства.

    Сообщается, что по мнению оппозиционных фракций, документ подразумевает формирование полицейского государства с низким уровнем жизни населения. Госбюджет предусматривает рост минимальной заработной платы на 16%, с 120 до 139 долларов, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что в четверг Верховная рада приняла государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%. Решение получило 273 голоса депутатов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #оппозиция #украина #госбюджет
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