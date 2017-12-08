Instagram предложил пользователям новый мессенджер

Лос-Анджелес, 8 декабря. Популярная социальная сеть Instagram начала тестирование собственного приложения для обмена сообщениями.

Сообщается, что новый мессенджер заменит существующий раздел Direct, в котором пользователи обмениваются личными сообщениями.

В настоящее время мессенджер уже доступен в шести странах — Чили, Израиле, Италии, Португалии, Турции и Уругвае. В приложении есть три раздела: камера, настройки профиля и входящие сообщения.

Разработчики пока не назвали никакой конкретной даты его запуска в глобальном масштабе, говорится в материале Газеты.ру.