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Технологии
Instagram предложил пользователям новый мессенджер
Технологии
Instagram предложил пользователям новый мессенджер
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    Instagram предложил пользователям новый мессенджер

    3:39  8 Декабря 2017
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    Instagram предложил пользователям новый мессенджер

    Лос-Анджелес, 8 декабря. Популярная социальная сеть Instagram начала тестирование собственного приложения для обмена сообщениями.

    Сообщается, что новый мессенджер заменит существующий раздел Direct, в котором пользователи обмениваются личными сообщениями.

    В настоящее время мессенджер уже доступен в шести странах — Чили, Израиле, Италии, Португалии, Турции и Уругвае. В приложении есть три раздела: камера, настройки профиля и входящие сообщения.

    Разработчики пока не назвали никакой конкретной даты его запуска в глобальном масштабе, говорится в материале Газеты.ру.

    Автор: Ирина Новикова
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    #instagram #мессенджер
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