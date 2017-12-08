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Госдеп разъяснил решение Трампа о признании Иерусалима столицей
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    Госдеп разъяснил решение Трампа о признании Иерусалима столицей

    3:14  8 Декабря 2017
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    Госдеп разъяснил решение Трампа о признании Иерусалима столицей

    Вашингтон, 8 декабря. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Сатерфилд заявил, что решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не касается вопросов суверенитета и признания границ.

    «Вопросы о границах и суверенитете - это предмет будущих переговоров заинтересованных сторон. Мы не касаемся сейчас этих вопросов», — отметил Сатерфилд.

    «Мы просто признаем реальное положение дел, что Иерусалим является столицей Израиля, —добавил он.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #иерусалим #госдепартамент сша
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