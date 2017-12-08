Госдеп разъяснил решение Трампа о признании Иерусалима столицей

Вашингтон, 8 декабря. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Сатерфилд заявил, что решение американского президента Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля не касается вопросов суверенитета и признания границ.

«Вопросы о границах и суверенитете - это предмет будущих переговоров заинтересованных сторон. Мы не касаемся сейчас этих вопросов», — отметил Сатерфилд.

«Мы просто признаем реальное положение дел, что Иерусалим является столицей Израиля, —добавил он.

Ранее Газета.ру сообщала, что в среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства.