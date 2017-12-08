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Процедуру техосмотра автомобилей в России могут ужесточить
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    Процедуру техосмотра автомобилей в России могут ужесточить

    2:53  8 Декабря 2017  /обновлено: 2:53  08 Декабря 2017
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    Процедуру техосмотра автомобилей в России могут ужесточить

    Москва, 8 декабря. Министерство экономического развития России подготовило проект изменений к процедуре технического осмотра автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

    В ведомстве считают необходимым повысить требования к операторам технического осмотра. Кроме того, предлагается вернуть штраф за не прохождение техосмотра. Его ориентировочный размер составит 800 рублей.

    В Минэкономразвития также предлагают установить уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) МВД. Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы РФ до конца года, пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #минэкономразвития #штраф #теосмотр
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