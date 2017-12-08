Процедуру техосмотра автомобилей в России могут ужесточить

Москва, 8 декабря. Министерство экономического развития России подготовило проект изменений к процедуре технического осмотра автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве считают необходимым повысить требования к операторам технического осмотра. Кроме того, предлагается вернуть штраф за не прохождение техосмотра. Его ориентировочный размер составит 800 рублей.

В Минэкономразвития также предлагают установить уголовную ответственность за внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему (АИС) МВД. Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы РФ до конца года, пишет Газета.ru.