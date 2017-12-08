Израиль нанес ответные удары по сектору Газа

Иерусалим, 8 декабря. Пресс-служба Министерства обороны Израиля сообщила о нанесении ответных ударов по позициям на территории сектора Газа.

Сообщается, что в ответ на ракетный обстрел израильские танк и самолет нанесли в четверг удары по сектору Газа, которые поразили два военных поста.

В ведомстве пояснили, что в четверг по израильской территории были запущены несколько ракет, которые упали внутри сектора Газа. Позже по Израилю также был запущен снаряд, который разорвался в южной части страны.

Ранее Газета.ру сообщала, что из сектора Газа в направлении Израиля боевиками были запущены две ракеты, они упали на территории Палестины.