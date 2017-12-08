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Израиль нанес ответные удары по сектору Газа
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    Израиль нанес ответные удары по сектору Газа

    3:02  8 Декабря 2017
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    Израиль нанес ответные удары по сектору Газа

    Иерусалим, 8 декабря. Пресс-служба Министерства обороны Израиля сообщила о нанесении ответных ударов по позициям на территории сектора Газа.

    Сообщается, что в ответ на ракетный обстрел израильские танк и самолет нанесли в четверг удары по сектору Газа, которые поразили два военных поста.

    В ведомстве пояснили, что в четверг по израильской территории были запущены несколько ракет, которые упали внутри сектора Газа. Позже по Израилю также был запущен снаряд, который разорвался в южной части страны.

    Ранее Газета.ру сообщала, что из сектора Газа в направлении Израиля боевиками были запущены две ракеты, они упали на территории Палестины.

    Автор: Ирина Новикова
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    #обстрел #израиль #сектор газа
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