Тиллерсон заявил о «хорошем диалоге» с Лавровым

Вена, 8 декабря. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон положительно оценил итоги переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вене. Об этом сообщает ТАСС.

Американский дипломат предпочел не раскрывать детали состоявшейся беседы. По его словам, стороны получили «хороший диалог и хорошее сотрудничество».

Тиллерсон добавил, что формат миссии ООН в Украине не был окончательно согласован, — цитирует RT.

Ранее Газета.ru сообщала о первой за последние три года встрече глав российского и украинского внешнеполитических ведомств.