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Тиллерсон заявил о «хорошем диалоге» с Лавровым
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    Тиллерсон заявил о «хорошем диалоге» с Лавровым

    2:30  8 Декабря 2017  /обновлено: 2:30  08 Декабря 2017
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    Тиллерсон заявил о «хорошем диалоге» с Лавровым

    Вена, 8 декабря. Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон положительно оценил итоги переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вене. Об этом сообщает ТАСС.

    Американский дипломат предпочел не раскрывать детали состоявшейся беседы. По его словам, стороны получили «хороший диалог и хорошее сотрудничество».

    Тиллерсон добавил, что формат миссии ООН в Украине не был окончательно согласован, — цитирует RT.

    Ранее Газета.ru сообщала о первой за последние три года встрече глав российского и украинского внешнеполитических ведомств.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #сша #лавров #вена #тиллерсон #хорошая встреча
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