Власти Чечни назвали клеветой сообщение о магазине белья, открытом дочерью Кадырова

Грозный, 8 декабря. Министр Чечни по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что сообщение об открытии магазина женского белья в Грозном дочерью президента республики Рамзана Кадырова Айшат является клеветой.

«Тем, кто надеется на то, что гнусная клевета в адрес дочери Рамзана Кадырова останется безнаказанной, я хочу посмеяться в лицо. Тот, кто покушается на семью нашего национального лидера — покушается на достояние народа, на его честь и достоинство», — цитирует Умарова РИА Новости.

По его словам, ни один чеченец ни на секунду не станет дорожить своей жизнью, если под ударом его честь.

Также он отметил, что данное заявление является предупреждением, а не угрозой.