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Спорт
Эксперт прокомментировал возможное участие россиян в ОИ-2018 под нейтральным флагом
Спорт
Эксперт прокомментировал возможное участие россиян в ОИ-2018 под нейтральным флагом
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    Эксперт прокомментировал возможное участие россиян в ОИ-2018 под нейтральным флагом

    2:23  8 Декабря 2017
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    Эксперт прокомментировал возможное участие россиян в ОИ-2018 под нейтральным флагом

    Москва, 8 декабря. Бывший врач клуба КХЛ «Югра» Сергей Гилев, ныне сотрудничающий со сборной Южной Кореи по биатлону, прокомментировал возможное участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

    По мнению Гилева, россиянам необходимо принять участие в Олимпиаде даже под нейтральным флагом.

    «Я и сам бывший спортсмен, много лет работаю в спорте. И, разговаривая с русскими спортсменами, я понимаю, что это цель их жизни», — отметил он в интервью RT.

    Также Гилев подчеркнул, что запретить спортсменам поехать на Игры будет неправильным решением.

    Автор: Ирина Новикова
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    #олимпиада-2018 #сборная россии #сергей гилев
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