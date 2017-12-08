Эксперт прокомментировал возможное участие россиян в ОИ-2018 под нейтральным флагом

Москва, 8 декабря. Бывший врач клуба КХЛ «Югра» Сергей Гилев, ныне сотрудничающий со сборной Южной Кореи по биатлону, прокомментировал возможное участие российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.

По мнению Гилева, россиянам необходимо принять участие в Олимпиаде даже под нейтральным флагом.

«Я и сам бывший спортсмен, много лет работаю в спорте. И, разговаривая с русскими спортсменами, я понимаю, что это цель их жизни», — отметил он в интервью RT.

Также Гилев подчеркнул, что запретить спортсменам поехать на Игры будет неправильным решением.