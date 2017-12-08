Стали известны все участники 1/16 Лиги Европы

Москва, 8 декабря. По итогам шестого тура группового этапа стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Россия будет представлена четырьмя клубами. «Зенит» и «Локомотив» заняли первые места в своих группах. Московские ЦСКА и «Спартак» получили право сыграть в Лиге Европы благодаря третьему месту на групповом этапе Лиги чемпионов.

Согласно этому же принципу в 1/16 финала сыграют немецкий РБ «Лейпциг», испанский «Атлетико» и португальский «Спортинг».

Все российские клубы, кроме «Спартака» будут сеянными при жеребьевке. В число сеянных команд также попали испанские «Вильяреал» и «Атлетик», киевское «Динамо», португальская «Брага», итальянские «Милан», «Аталанта» и «Лацио» (все – Италия), английский «Арсенал», чешская «Виктория» Пльзень» и «Ред Булл Зальцбург», представляющий Австрию.

Жеребьевка состоится 11 декабря в 15.00 по мск, пишет RT.

О победах «Локомотива» и «Зенита» в заключительных поединках группового этапа Лиги Европы сообщала накануне Газета.ru.