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Стали известны все участники 1/16 Лиги Европы
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    Стали известны все участники 1/16 Лиги Европы

    2:11  8 Декабря 2017  /обновлено: 2:11  08 Декабря 2017
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    Стали известны все участники 1/16 Лиги Европы

    Москва, 8 декабря. По итогам шестого тура группового этапа стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает ТАСС.

    Россия будет представлена четырьмя клубами. «Зенит» и «Локомотив» заняли первые места в своих группах. Московские ЦСКА и «Спартак» получили право сыграть в Лиге Европы благодаря третьему месту на групповом этапе Лиги чемпионов.

    Согласно этому же принципу в 1/16 финала сыграют немецкий РБ «Лейпциг», испанский «Атлетико» и португальский «Спортинг».

    Все российские клубы, кроме «Спартака» будут сеянными при жеребьевке. В число сеянных команд также попали испанские «Вильяреал» и «Атлетик», киевское «Динамо», португальская «Брага», итальянские «Милан», «Аталанта» и «Лацио» (все – Италия), английский «Арсенал», чешская «Виктория» Пльзень» и «Ред Булл Зальцбург», представляющий Австрию.

    Жеребьевка состоится 11 декабря в 15.00 по мск, пишет RT.

    О победах «Локомотива» и «Зенита» в заключительных поединках группового этапа Лиги Европы сообщала накануне Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #локомотив #зенит #цска #лига европы #спартак #жеребьевка #116
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