Немецкий политик выступил за создание Соединенных Штатов Европы

Берлин, 8 декабря. Лидер немецкой Социал-демократической партии (СДП) Мартин Шульц призвал к созданию Соединенных штатов Европы к 2025 году.

Как сообщает EU Observer, Шульц предложил немецким политикам «европейский конституционный договор, который образует федеральную Европу».

По словам политика, договор будет представлен государствам-членам ЕС для ратификации. Предполагается, что отказавшимся от договора странам придется покинуть Евросоюз.

Шульц выразил мнение, что противостоять националистам, добившихся успехов в Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландах, может только «усиленный ЕС».