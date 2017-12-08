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Немецкий политик выступил за создание Соединенных Штатов Европы
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    Немецкий политик выступил за создание Соединенных Штатов Европы

    2:03  8 Декабря 2017  /обновлено: 2:03  08 Декабря 2017
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    Немецкий политик выступил за создание Соединенных Штатов Европы

    Берлин, 8 декабря. Лидер немецкой Социал-демократической партии (СДП) Мартин Шульц призвал к созданию Соединенных штатов Европы к 2025 году.

    Как сообщает EU Observer, Шульц предложил немецким политикам «европейский конституционный договор, который образует федеральную Европу».

    По словам политика, договор будет представлен государствам-членам ЕС для ратификации. Предполагается, что отказавшимся от договора странам придется покинуть Евросоюз.

    Шульц выразил мнение, что противостоять националистам, добившихся успехов в Германии, Австрии, Дании, Финляндии, Франции и Нидерландах, может только «усиленный ЕС».

    Немецкий политик выступил за создание Соединенных Штатов Европы

    Автор: Олеся Волкова
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    #евросоюз #шульц #германия
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