Мэйуэзер-младший хочет стать гражданином РФ

Нью-Йорк, 8 декабря. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший, не потерпевший ни одного поражения на профессиональном ринге, заявил, что хочет получить российское гражданство.

«Я общался с моей российской командой и с нетерпением жду, когда получу российское гражданство», — сказал спортсмен, завершивший карьеру.

Он также отметил, что присматривает себе недвижимость в России. По словам боксера, ему нужен новый дом, сообщает Газета.ру.

«Я верю, что будущее будет для меня светлым», — подчеркнул он.