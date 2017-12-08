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Мэйуэзер-младший хочет стать гражданином РФ
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    Мэйуэзер-младший хочет стать гражданином РФ

    2:04  8 Декабря 2017
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    Мэйуэзер-младший хочет стать гражданином РФ

    Нью-Йорк, 8 декабря. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший, не потерпевший ни одного поражения на профессиональном ринге, заявил, что хочет получить российское гражданство.

    «Я общался с моей российской командой и с нетерпением жду, когда получу российское гражданство», — сказал спортсмен, завершивший карьеру.

    Он также отметил, что присматривает себе недвижимость в России. По словам боксера, ему нужен новый дом, сообщает Газета.ру.

    «Я верю, что будущее будет для меня светлым», — подчеркнул он.

    Автор: Ирина Новикова
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    #боксер #гражданство рф #флойд мэйузер
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