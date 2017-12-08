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Росстат подсчитал, насколько подорожал новогодний стол в 2017 году
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    Росстат подсчитал, насколько подорожал новогодний стол в 2017 году

    1:41  8 Декабря 2017  /обновлено: 1:41  08 Декабря 2017
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    Росстат подсчитал, насколько подорожал новогодний стол в 2017 году

    Москва, 8 декабря. Подготовка новогоднего стола обойдется россиянам в 2017 году почти на 4% дороже, чем годом ранее. Таковы данные Росстата, опубликованные на официальном сайте. 

    Согласно расчетам Росстата, в этом году стоимость набора новогодних продуктов составит 6,096 тыс. рублей. Это превышает прошлогодний показатель на 3,76% (5,875 тыс. рублей).

    Так, к примеру, один из главных атрибутов праздничного стола — красная икра, подорожала по сравнению с прошлым годом на 18,57% — до 756,97 рублей. Картофель за год стал дороже на 9,41% и стоит теперь 17,21 рубля. Зато, по данным Росстата, на 7,93% подешевела курица.

    Росстат подсчитал, насколько подорожал новогодний стол в 2017 годуДля того, чтобы приготовить «Оливье», россиянам придется потратить не менее 312,68 рубля, что на 0,84% больше, чем в прошлом году. С другой стороны, готовка «Селедки под шубой» выйдет на 1,52% дешевле, чем годом ранее.

    Еще один важный элемент праздника, алкоголь, также стал несколько дороже. В частности, водка подорожала на 3,53%, а шампанское — на 4,64%.

    Росстат подсчитал, насколько подорожал новогодний стол в 2017 году

    Автор: Олеся Волкова
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