Росстат подсчитал, насколько подорожал новогодний стол в 2017 году

Москва, 8 декабря. Подготовка новогоднего стола обойдется россиянам в 2017 году почти на 4% дороже, чем годом ранее. Таковы данные Росстата, опубликованные на официальном сайте.

Согласно расчетам Росстата, в этом году стоимость набора новогодних продуктов составит 6,096 тыс. рублей. Это превышает прошлогодний показатель на 3,76% (5,875 тыс. рублей).

Так, к примеру, один из главных атрибутов праздничного стола — красная икра, подорожала по сравнению с прошлым годом на 18,57% — до 756,97 рублей. Картофель за год стал дороже на 9,41% и стоит теперь 17,21 рубля. Зато, по данным Росстата, на 7,93% подешевела курица.

Для того, чтобы приготовить «Оливье», россиянам придется потратить не менее 312,68 рубля, что на 0,84% больше, чем в прошлом году. С другой стороны, готовка «Селедки под шубой» выйдет на 1,52% дешевле, чем годом ранее.

Еще один важный элемент праздника, алкоголь, также стал несколько дороже. В частности, водка подорожала на 3,53%, а шампанское — на 4,64%.