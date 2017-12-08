Рада приняла госбюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП

Киев, 8 декабря. Верховная рада Украины приняла государственный бюджет на 2018-й год с дефицитом 2,4%. Об этом сообщает ТАСС. В поддержку документа высказались 273 народных депутата, при минимально необходимых 226 голосах.

Украинские парламентарии ожидают, что в 2018-м году экономика страны покажет рост 3%. Прогнозируемый уровень инфляции — 9%. Следует отметить, что 5% от ВВП выделено на цели обороны и безопасности.

При формировании бюджета парламентарии исходили из курса 30, 1 гривны за доллар США, указывает ТАСС.

Ранее глава МИД Украины провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Основной темой переговоров стал обмен пленными в Донбассе. Встреча состоялась в Вене по инициативе украинской стороны. Климкин ожидает прогресса по вопросу обмена пленными в ближайшие недели, — писала Газета.ru.