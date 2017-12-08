Саакашвили рассказал, почему не пришел на вече у Верховной рады

Киев, 8 декабря. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что не пришел на вече своих сторонников, прошедшее в четверг вечером у Верховной рады в Киеве, из-за простуды.

Политик заверил, что обязательно примет участие в акции в ближайшее воскресенье.

«Все-таки известные события вторника не прошли мимо меня. Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура, но к маршу 10.12 обещаю снова быть в строю рядом с вами!», — написал политик на своей странице в Facebook.

Также он еще раз поблагодарил своих сторонников за оказываемую поддержку.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пытался прорваться в гостиницу «Киев» в центре украинской столицы, чтобы помыться. Народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Саакашвили в настоящее время находится в палаточном городке.