Российская скорая на улицах Стокгольма превратилась в «шпионов» в шведских соцсетях

Стокгольм, 8 декабря. Появление российской скорой помощи на улицах Стокгольма вызвало бурную реакцию в соцсетях. Шведы высказывали самые разные предположения о том, что автомобиль с номерами Санкт-Петербурга может делать в столице их страны. Не обошлось и без конспирологических теорий.

Во вторник, когда на улице Фолкунгагатан в районе Седермальм стало плохо мужчине, прохожие остановили проезжавшую мимо скорую. На автомобиле были российские номера с кодом Петербурга.

Фото в Twitter опубликовал местный житель Манс Йонассон.

Как пишет RT, шведы стали выдвигать разные версии происходящего и вскоре история со скорой из России стала главным событием и попала на первые полосы газет. Некоторые шведские пользователи высказали предположение, что под видом врачей в Швеции действуют российские спецслужбы, а медики являются шпионами.

Представитель полиции района Стокгольма Виктор Адольфсон еще сильнее разгорячил публику, заявив в комментарии в СМИ: «Судя по всему, мы понятия не имеем, что вообще происходит. Странно все это». Вскоре выяснилось, что платная российская скорая приехала в Швецию за пациентом, чтобы транспортировать его в Петербург.

Позднее Манс Йонассон, вызвавший переполох своей публикацией, в новой записи признался в любви к России и даже принес извинение за то, что его предыдущее сообщение вызвало русофобские эмоции у некоторых подписчиков.