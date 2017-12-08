Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
Эксперт прокомментировал возможное участие россиян в ОИ-2018 под нейтральным флагом
Общество
Российская скорая на улицах Стокгольма превратилась в «шпионов» в шведских соцсетях
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российская скорая на улицах Стокгольма превратилась в «шпионов» в шведских соцсетях

    1:23  8 Декабря 2017  /обновлено: 1:23  08 Декабря 2017
    33

    Российская скорая на улицах Стокгольма превратилась в «шпионов» в шведских соцсетях

    Стокгольм, 8 декабря. Появление российской скорой помощи на улицах Стокгольма вызвало бурную реакцию в соцсетях. Шведы высказывали самые разные предположения о том, что автомобиль с номерами Санкт-Петербурга может делать в столице их страны. Не обошлось и без конспирологических теорий.

    Во вторник, когда на улице Фолкунгагатан в районе Седермальм стало плохо мужчине, прохожие остановили проезжавшую мимо скорую. На автомобиле были российские номера с кодом Петербурга.

    Фото в Twitter опубликовал местный житель Манс Йонассон.

    Как пишет RT, шведы стали выдвигать разные версии происходящего и вскоре история со скорой из России стала главным событием и попала на первые полосы газет. Некоторые шведские пользователи высказали предположение, что под видом врачей в Швеции действуют российские спецслужбы, а медики являются шпионами. 

    Представитель полиции района Стокгольма Виктор Адольфсон еще сильнее разгорячил публику, заявив в комментарии в СМИ: «Судя по всему, мы понятия не имеем, что вообще происходит. Странно все это». Вскоре выяснилось, что платная российская скорая приехала в Швецию за пациентом, чтобы транспортировать его в Петербург. 

    Позднее Манс Йонассон, вызвавший переполох своей публикацией, в новой записи признался в любви к России и даже принес извинение за то, что его предыдущее сообщение вызвало русофобские эмоции у некоторых подписчиков. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #швеция #скорая #стокгольм
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть