Сирия: ВКС РФ за неделю нанесли более 1300 ударов по позициям террористов

Москва, 8 декабря. Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю российские ВКС нанесли более 1300 ударов по позициям террористов в Сирии.

Сообщается, что российские военные самолеты за неделю совершили около 550 боевых вылетов на территории Сирии.

Ранее Газета.ру сообщала, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Напомним, что вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Согласно информации Организации Объединенных Наций, в результате противостояния погибли более 220 тысяч человек. С 30 сентября 2015 года после просьбы президента Сирии Башара Асада Россия приступила к антитеррористической операции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.