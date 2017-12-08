«Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы в Сан-Себастьяне
Сан-Себастьян, 7 декабря. Питерский «Зенит» нанес поражение испанскому «Реалу Сосьедад» в рамках шестого тура группы L Лиги Европы — 3:1.
Обе команды обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы за два тура до окончания группового этапа. Чтобы сохранить первое место в группе L, «Зениту» было достаточно ничьей.
На протяжении всего поединка баски владели заметной инициативой, подав 15 угловых. Однако питерский клуб сыграл в атаке куда более эффективно. Голы Ерохина, Ивановича и Паредеса обеспечили питерскому клубу нелегкую победу.
Команда Роберто Манчини финишировала на первой позиции в своей группе.
Ранее в плей-офф Лиги Европы вышел и московский «Локомотив». Об этом писала Газета.ru.
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