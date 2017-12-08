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«Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы в Сан-Себастьяне
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    «Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы в Сан-Себастьяне

    1:02  8 Декабря 2017  /обновлено: 1:03  08 Декабря 2017
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    «Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы в Сан-Себастьяне

    Сан-Себастьян, 7 декабря. Питерский «Зенит» нанес поражение испанскому «Реалу Сосьедад» в рамках шестого тура группы L Лиги Европы — 3:1.

    Обе команды обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы за два тура до окончания группового этапа. Чтобы сохранить первое место в группе L, «Зениту» было достаточно ничьей.

    На протяжении всего поединка баски владели заметной инициативой, подав 15 угловых. Однако питерский клуб сыграл в атаке куда более эффективно. Голы Ерохина, Ивановича и Паредеса обеспечили питерскому клубу нелегкую победу.

    Команда Роберто Манчини финишировала на первой позиции в своей группе.

    Ранее в плей-офф Лиги Европы вышел и московский «Локомотив». Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Алексей Громов
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    #зенит #лига европы #иванович #реал сосьедад
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