«Зенит» победил «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы в Сан-Себастьяне

Сан-Себастьян, 7 декабря. Питерский «Зенит» нанес поражение испанскому «Реалу Сосьедад» в рамках шестого тура группы L Лиги Европы — 3:1.

Обе команды обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы за два тура до окончания группового этапа. Чтобы сохранить первое место в группе L, «Зениту» было достаточно ничьей.

На протяжении всего поединка баски владели заметной инициативой, подав 15 угловых. Однако питерский клуб сыграл в атаке куда более эффективно. Голы Ерохина, Ивановича и Паредеса обеспечили питерскому клубу нелегкую победу.

Команда Роберто Манчини финишировала на первой позиции в своей группе.

Ранее в плей-офф Лиги Европы вышел и московский «Локомотив». Об этом писала Газета.ru.