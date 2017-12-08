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Общество
В Крыму рассказали о результатах масштабных археологических раскопок последних лет
Общество
В Крыму рассказали о результатах масштабных археологических раскопок последних лет
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    В Крыму рассказали о результатах масштабных археологических раскопок последних лет

    0:52  8 Декабря 2017  /обновлено: 0:52  08 Декабря 2017
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    В Крыму рассказали о результатах масштабных археологических раскопок последних лет

    Симферополь, 8 декабря. Масштабные археологические раскопки последних лет в Крыму позволили обнаружить или уточнить сведения о 97 объектах культурного наследия, сообщил заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслав Зарубин.

    По словам Зарубина, за последние годы археологи выявили огромное количество объектов культурного наследия либо уточнили данные о них. По последним данным, таких объектов 97.

    По его словам, пришлось корректировать даже трассу «Таврида» из-за обнаружения каменного моста времен Екатерины II.

    Как сообщает «КрымИнформ», соответствующие документы уже представлены и объекты приняты на охрану.

    В Крыму рассказали о результатах масштабных археологических раскопок последних лет

    Ранее «Телеканал 360» сообщал, что при работах по благоустройству в Москве был обнаружен клад из монет XVII века. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, археологи обнаружили ценные исторические артефакты на Нижней Радищевской улице. Всего была найдена 41 монета.

    Автор: Олеся Волкова
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    #крым #археология
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