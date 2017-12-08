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В Госдепе рассказали, что поможет отношениям Вашингтона и Москвы
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    В Госдепе рассказали, что поможет отношениям Вашингтона и Москвы

    0:46  8 Декабря 2017  /обновлено: 0:47  08 Декабря 2017
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    В Госдепе рассказали, что поможет отношениям Вашингтона и Москвы

    Вашингтон, 8 декабря. Соблюдение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) будет способствовать улучшению отношений между Россией и Соединенными Штатами. Такое заявление сделал заместитель Госсекретаря США Томас Шеннон.

    По его мнению, Москва, скрыто разрабатывает и развертывает ракеты наземного базирования. Чиновник подчеркнул, что в Белом доме готовы сделать все возможное, чтобы договор об РСМД исполнялся надлежащим образом.

    «Наше правительство работает в этом направлении, несмотря на скрытую разработку, производство и развертывание российскими военными крылатой ракеты наземного базирования в нарушение положений договора», — утверждает Шеннон.

    Ранее Газета.ru сообщала о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Последний положительно оценил итоги состоявшегося диалога.

    Автор: Сергей Свазовский
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