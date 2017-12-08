Эксперт объяснил, почему Варшава заплатит США любые деньги за Patriot

Москва, 8 декабря. Заявление замминистра обороны Польши Бартоша Ковнацкого о «неприемлемом счете» за американские Patriot, выставленном Вашингтоном, это приглашение к торгу, но Варшава заплатит в любом случае, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, эксперт по Польше Вадим Волобуев.

Ковнацкий ранее назвал «неприемлемым» для Польши счет, который США выставили Варшаве за системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot PAC-3+. По его словам, государство готово заплатить не более 30 млрд злотых (7,5 млрд долларов), США же потребовали 37 млрд (10,5 млрд долларов).

По словам эксперта, в Польше «твердо уверены, что Россия может напасть в любой момент», потому стране нужны американские системы ПВО/ПРО Patriot.

«Если американцы упрутся, поляки заплатят и 10 миллиардов. Интересно, что выступать по поводу денег начали представители Минобороны — логично, чтобы его поднимало Министерство финансов», — заявил Волобуев.

Варшава стремится иметь универсальную армию, вопреки набирающей популярность в НАТО тенденции к экономии и специализации. Власти поставили цель стать главной опорой НАТО в регионе на случай войны с Россией. Минобороны Польши намерено потратить более 130 млрд злотых (около 43 млрд долларов)на закупку вооружений и военной техники в ближайшие несколько лет.

По мнению политолога, средства для покупки Patriot Польша может изыскать за счет экономии на «социалке»: повышать налоги и ущемлять в выплатах определенную часть поддерживаемого населения. Однако не исключено, что Варшава постарается получить Patriot любой ценой, сообщил Волобуев в интервью «Экономике сегодня».