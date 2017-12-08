Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2017 года

Париж, 7 декабря. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в пятый раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Торжественная церемония состоялась в Париже.

Результативность португальца позволила королевскому клубу одержать победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Таким образом, на счету Роналду уже пять «Золотых мячей», четыре из которых — в составе «Реала». Еще один такой приз он получил, когда защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Роналду поровнялся по этому показателю со своим главным конкурентом — Лионелем Месси.

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