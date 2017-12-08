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Спорт
Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2017 года
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    Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2017 года

    0:25  8 Декабря 2017  /обновлено: 0:25  08 Декабря 2017
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    Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2017 года

    Париж, 7 декабря. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в пятый раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Торжественная церемония состоялась в Париже.

    Результативность португальца позволила королевскому клубу одержать победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

    Таким образом, на счету Роналду уже пять «Золотых мячей», четыре из которых — в составе «Реала». Еще один такой приз он получил, когда защищал цвета «Манчестер Юнайтед». Роналду поровнялся по этому показателю со своим главным конкурентом — Лионелем Месси.

    Ранее Газета.ru сообщала о победе московского «Локомотива» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #роналду #месси #золотой мяч #реал
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