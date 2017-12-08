Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Крыму рассказали о результатах масштабных археологических раскопок последних лет
Весь мир
Шилдо ушла в отставку с поста премьер-министра Польши
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шилдо ушла в отставку с поста премьер-министра Польши

    0:09  8 Декабря 2017  /обновлено: 0:09  08 Декабря 2017
    149

    Шилдо ушла в отставку с поста премьер-министра Польши

    Варшава, 8 декабря. Беата Шидло ушла в отставку с поста премьер-министра Польши, сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Беата Мазурек.

    Мазурек сообщила журналистам о том, что политический комитет PiS принял отставку Шидло.

    Кандидатом на пост премьера политкомитет выбрал вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого.

    В четверг в сейме Польши состоялось рассмотрение вопроса о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Шидло. Депутаты большинством голосов проголосовали против вотума недоверия.

    Как сообщает Польское агентство печати, голосование по утверждению кандидатуры Моравецкого пройдет в Сейме во вторник, 12 декабря.

    Минувшим летом Беату Шидло раскритиковали за политические высказывания в речи на церемонии в фашистском концлагере Освенцим, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #шидло #моравецкий
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть