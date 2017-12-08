Шилдо ушла в отставку с поста премьер-министра Польши

Варшава, 8 декабря. Беата Шидло ушла в отставку с поста премьер-министра Польши, сообщила журналистам пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Беата Мазурек.

Мазурек сообщила журналистам о том, что политический комитет PiS принял отставку Шидло.

Кандидатом на пост премьера политкомитет выбрал вице-премьера, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого.

В четверг в сейме Польши состоялось рассмотрение вопроса о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Шидло. Депутаты большинством голосов проголосовали против вотума недоверия.

Как сообщает Польское агентство печати, голосование по утверждению кандидатуры Моравецкого пройдет в Сейме во вторник, 12 декабря.

Минувшим летом Беату Шидло раскритиковали за политические высказывания в речи на церемонии в фашистском концлагере Освенцим, сообщала «Газета.ру».