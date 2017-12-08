Климкин заявил, что обсуждал с Лавровым обмен пленными в Донбассе

Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предметом переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече в Вене стал обмен пленными в Донбассе. Об этом украинский дипломат сообщил в социальной сети Twitter.

Климкин выразил надежду, что масштабный обмен пленными может состояться уже в ближайшие недели. Он подчеркнул, что «речь идет о людях и их близких».

Следует отметить, что первая за три года встреча глав внешнеполитических ведомств России и Украины состоялась в столице Австрии по инициативе Киева.

Ранее Газета.ru сообщала о заявлении, сделанном Климкиным по итогам встречи с Лавровым. Глава МИД Украины заявил, что ожидает значительного прогресса в обмене пленными в Донбассе на протяжении ближайших нескольких недель.

Также ранее стало известно о встрече Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном.