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Общество
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Политика
Климкин заявил, что обсуждал с Лавровым обмен пленными в Донбассе
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    Климкин заявил, что обсуждал с Лавровым обмен пленными в Донбассе

    0:03  8 Декабря 2017  /обновлено: 0:03  08 Декабря 2017
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    Климкин заявил, что обсуждал с Лавровым обмен пленными в Донбассе

    Вена, 7 декабря. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предметом переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече в Вене стал обмен пленными в Донбассе. Об этом украинский дипломат сообщил в социальной сети Twitter.

    Климкин выразил надежду, что масштабный обмен пленными может состояться уже в ближайшие недели. Он подчеркнул, что «речь идет о людях и их близких».

    Следует отметить, что первая за три года встреча глав внешнеполитических ведомств России и Украины состоялась в столице Австрии по инициативе Киева.

    Ранее Газета.ru сообщала о заявлении, сделанном Климкиным по итогам встречи с Лавровым. Глава МИД Украины заявил, что ожидает значительного прогресса в обмене пленными в Донбассе на протяжении ближайших нескольких недель.

    Также ранее стало известно о встрече Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #донбасс #лавров #климкин #обмен пленными
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