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Политика
МИД РФ обещает «мгновенный и зеркальный» ответ в случае отказа США от договора о РСМД
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    МИД РФ обещает «мгновенный и зеркальный» ответ в случае отказа США от договора о РСМД

    23:58  7 Декабря 2017  /обновлено: 23:58  07 Декабря 2017
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    МИД РФ обещает «мгновенный и зеркальный» ответ в случае отказа США от договора о РСМД

    Москва, 7 декабря. Если Вашингтон пойдет на шаги, означающие слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), ответ Москвы будет мгновенным и зеркальным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    В интервью газете «Коммерсант» Рябков подчеркнул, что «Россия привержена Договору о РСМД и настроена его выполнять в полном объеме». 

    «Но если американцы пойдут на шаги, означающие фактический слом договора, наш ответ будет, как сказал президент Владимир Путин, «мгновенным и зеркальным», — завил замглавы МИД РФ.

    По словам Рябкова, развертывание США в Польше в 2018 году универсальных комплексов Aegis Ashore серьезно нарушает Договор о РСМД, о чем российская сторона неоднократно указывала Вашингтону. 

    МИД РФ обещает «мгновенный и зеркальный» ответ в случае отказа США от договора о РСМД

    Согласно договору о РСМД, подписанному в 1987 году, сторонам запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Штаты ранее неоднократно выдвигали обвинения в адрес России о якобы нарушении договора. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #рябков #мидрф #рсмд
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