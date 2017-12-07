МИД РФ обещает «мгновенный и зеркальный» ответ в случае отказа США от договора о РСМД

Москва, 7 декабря. Если Вашингтон пойдет на шаги, означающие слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), ответ Москвы будет мгновенным и зеркальным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью газете «Коммерсант» Рябков подчеркнул, что «Россия привержена Договору о РСМД и настроена его выполнять в полном объеме».

«Но если американцы пойдут на шаги, означающие фактический слом договора, наш ответ будет, как сказал президент Владимир Путин, «мгновенным и зеркальным», — завил замглавы МИД РФ.

По словам Рябкова, развертывание США в Польше в 2018 году универсальных комплексов Aegis Ashore серьезно нарушает Договор о РСМД, о чем российская сторона неоднократно указывала Вашингтону.

Согласно договору о РСМД, подписанному в 1987 году, сторонам запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Штаты ранее неоднократно выдвигали обвинения в адрес России о якобы нарушении договора.