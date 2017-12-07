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Сирия: оппозиция приветствует призыв России к прямым переговорам с Дамаском
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    Сирия: оппозиция приветствует призыв России к прямым переговорам с Дамаском

    23:35  7 Декабря 2017  /обновлено: 23:36  07 Декабря 2017
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    Сирия: оппозиция приветствует призыв России к прямым переговорам с Дамаском

    Дамаск, 7 декабря. Оппозиция Сирии позитивно восприняла призыв России к прямым переговорам официального Дамаска с представителями оппозиции. Такое заявление сделал член оппозиционного «Комитета по переговорам» Фирас аль-Халиди.

    Он выразил надежду, что Москва продолжит усилия, направленные на обеспечение прямых переговоров правительства Башара Асада с оппозицией.

    За прямые переговоры в САР высказался накануне и глава МИД РФ Сергей Лавров, напоминает РИА Новости.

    Газета.ru сообщала, что Рекс Тиллерсон положительно оценил итоги своей беседы с Лавровым.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #оппозиция #сирия #переговоры
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