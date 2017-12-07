Сирия: оппозиция приветствует призыв России к прямым переговорам с Дамаском

Дамаск, 7 декабря. Оппозиция Сирии позитивно восприняла призыв России к прямым переговорам официального Дамаска с представителями оппозиции. Такое заявление сделал член оппозиционного «Комитета по переговорам» Фирас аль-Халиди.

Он выразил надежду, что Москва продолжит усилия, направленные на обеспечение прямых переговоров правительства Башара Асада с оппозицией.

За прямые переговоры в САР высказался накануне и глава МИД РФ Сергей Лавров, напоминает РИА Новости.

Газета.ru сообщала, что Рекс Тиллерсон положительно оценил итоги своей беседы с Лавровым.